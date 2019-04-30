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30 Nisan 2019 - 15:37

Çavuşoğlu: AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli

Çavuşoğlu: AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava'da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"na katıldı.

 Çavuşoğlu, ardından Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'la ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Habertürk'e göre, toplantı sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Çavuşolu, "AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli." dedi.

News Code 1878323
Azar MAHDAVAN

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