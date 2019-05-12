Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'a çağrı!

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Yunanistan'a Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını hiçe sayma gayretlerinden vazgeçmesi çağrımızı yeniliyoruz. Aramızdaki sorunların çözümü ancak karşılıklı yapıcı anlayış ve ortak gayretlerle mümkün olabileceğini tekrar hatırlatıyoruz" denildi.