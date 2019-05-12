Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'a çağrı!

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Yunanistan'a Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını hiçe sayma gayretlerinden vazgeçmesi çağrımızı yeniliyoruz. Aramızdaki sorunların çözümü ancak karşılıklı yapıcı anlayış ve ortak gayretlerle mümkün olabileceğini tekrar hatırlatıyoruz" denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a yapılan çağrıda, "Aramızdaki sorunların çözümü ancak karşılıklı yapıcı anlayış ve ortak gayretlerle mümkün olabileceğini tekrar hatırlatıyoruz" denildi
News Code 1878558
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