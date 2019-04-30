Talabani’den Ankara’ya teşekkür

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesi’nde resmi temaslarda bulunmak üzere dün başkent Erbil’i ziyaret etti.

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Başbakan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani ve Kubad Talabani’nin de aralarında bulunduğu üst düzey Kürt yetkililerle bir araya gelmişti.

Kubad Talabani, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti Başbakanlık binasında karşıladı.

Talabani görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, su sorununda ortak adım atılması ve ticaret hacminin yükseltilmesi konusunda hemfikir kaldık” ifadelerini kullandı.

Kubad Talabani, “Musul kentinde huzurun yeniden inşası için tarafların destek vermesi gerektiği vurgulandı. Bölgede yeni bir IŞİD’in oluşmaması adına bütün gücümüzle çalışmamız gerektiğinin altını çizdim” dedi.

Görüşmede ekonomik ve eğitim alanlardaki işbirliği konularının da ele alındığına dikkat çeken Talabani, “Türkiye ile barış yoluyla atılacak her adımın destekçisi olacağımızın altını çizdik ve Kürdistan Bölgesi’ne verdiği desteklerinde dolayı Ankara’ya teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın haberine göre, Mam Celal’in ilkeleri kapsamında Kerkük’teki sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Talabani, “Birlikte yaşam ilkeleri ile Kerkük’te sorunların çözüme kavuşturulması önemine vurgu yapıldı” dedi.