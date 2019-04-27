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27 Nisan 2019 - 12:54

Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edecek

Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edecek.

Türkiye gazetesine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde, terörle mücadele ve Irak’ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin ele alınması ve bölgesel meselelerin istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaret sırasında Irak’ın asli unsurlarından Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi. 

News Code 1878244
Azar MAHDAVAN

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