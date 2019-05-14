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14 Mayıs 2019 - 10:00

Çavuşoğlu'dan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Çavuşoğlu'dan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

TRT'ye göre, Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD’nin NewHaven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

News Code 1878608
Azar MAHDAVAN

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