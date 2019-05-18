Terör saldırıları bize tehdidin büyüklüğünü gösteriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 129'uncu Toplantısında heyet başkanlarının katıldığı oturumda konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın toplantı kapsamında hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Genel Sekreterin Avrupa'da yeni bir ayrım çizgisi oluşturulmasından kaçınılması gerektiği konusundaki tutumunu destekliyorum. Üye devletlerin eşit hak ve yükümlülüklerine yapılan vurgu, mevcut çıkmazın üstesinden gelmek için doğru bir yaklaşımdır. Bölünme ve dışlama, yalnızca son yedi yılda kazandıklarımızı baltalayacaktır. Diyalog kanallarını açık tutmalı ve kurumumuzun bütünlüğünü korumalıyız."

AA'ya göre, Jagland'ın raporundaki "Avrupa'da ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politikalarının güçlendirilmesi yönündeki" çağrısına katıldığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasilerimiz bu eğilimler karşısında risk altında. İbadet yerlerine yapılan saldırılar yaygınlaşıyor. Yeni Zelanda ve Sri Lanka’ya yapılan terör saldırıları, ABD’deki cami saldırısı ve Avrupa’daki benzerleri bize tehdidin büyüklüğünü hatırlatıyor. Ayrıca, rapordaki sosyal haklara verilen öneme de değer veriyoruz ancak ayrımcılığa karşı uygun koruma programları mevcut olmazsa örneğin iş başvurunuz, adınız, renginiz veya başörtüsü nedeniyle reddedilirse (sosyal haklar) çok anlamlı olmayacaktır."