Çavuşoğlu Kürt liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat’taki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde başkent Erbil’e gelmiş ve Başbakan Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı.

Rûdaw muhabiri Senger Abdurrahman, Çavuşoğlu’nun Erbil programı kapsamında bugün ilk olarak Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir araya geleceğini söyledi.

Muhabirimiz Türk Bakan’ın daha sonra sırasıyla Kürdistan Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile ayrı ayrı görüşeceni aktardı.

Görüşmelerde Erbil-Ankara ilişkilerinin yanı sıra Irak’taki durumun ele alınması bekleniyor.

Rudaw Muhabiri, “Kürdistan’daki referandumun ardından Anklara’dan Kürdistan Bölgesi’ne ilk üst düzey temas olması bakımından bu ziyaret büyük önem taşıyor. Türkiye referanduma karşı olduğunu söylese de iki taraf arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler sürdü. Bu ziyaret aynı zamanda taraflar arasında bu dönemde yaşanan soğukluğun aşılması için atılan önemli bir adım olarak görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.