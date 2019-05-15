İİT'den Sri Lanka'ya çağrı

AA'nın haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sri Lanka yönetimine, ülkedeki Müslümanların emniyetini ve güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'nın farklı yerlerinde Müslümanları hedef alan saldırıların yakından takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sri Lanka yönetimine, ülkedeki Müslüman nüfusun emniyetini ve güvenliğini sağlama, ayrıca şiddet, aşırılık dalgası ve yükselen nefret söylemiyle mücadele etme çağrısı yapıldı.

İİT'nin açıklamasında, geçen ay ülkenin farklı yerlerinde kiliselere ve otellere düzenlenen saldırılar da kınandı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeyinde Müslümanların işlettiği bir fabrika, bu sabah İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verilmişti.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında Müslümanlara yönelik saldırılar arttı.

İslam karşıtı gruplar, geçen hafta Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlar ile camileri tahrip etmişti. Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde de önceki gün İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslüman'ı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde dün sabah süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Minuwangoda, Matara ve Puttalam kentlerinde, aralarında sivil toplum kuruluşu lideri 3 kişinin de bulunduğu toplam 74 kişi, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine karışma veya teşvik etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.