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22 Ağustos 2019 - 14:57

Irak, Güney Kore’den savaş uçağı teslim aldı

Irak, Güney Kore’den savaş uçağı teslim aldı

Irak Hava Kuvvetleri, Güney Kore yapımı 4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldı.

Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’den 4 adet T-50 tipi savaş uçağının Irak topraklarına ulaştığı kaydedildi. Güney Kore ile yapılan sözleşme uyarınca 3. partisi olan uçakların Irak’a ulaştığı duyuruldu.

Irak geçen Ekim ayında  6 uçak daha teslim almıştı. Öte yandan 2013 yılında Irak Hükümeti Başbakanı Nuri Maliki döneminde 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalamıştı. Irak Savunma Bakanlığı, geçen Nisan ayında ABD'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıklamıştı.

kaynak: Haber7

News Code 1878828
Ruya FEREYDUNI

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