İran'ın hava sahası yarın saat 14.00'e kadar kapalı olacak

İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, "Ülkenin hava sahası yarın Cumartesi saat 15.00'e kadar geçici olarak kapalı olacak." dedi.
İsrail rejiminin İran'a düzenlediği saldırıların ardından hava sahası kapatılmıştı.
İran'ın hava sahası yarın Cumartesi saat 15.00'e kadar geçici olarak kapalı olacak.
İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, "Ülkenin hava sahası yarın Cumartesi saat 15.00'e kadar geçici olarak kapalı olacak." dedi.
İsrail rejiminin İran'a düzenlediği saldırıların ardından hava sahası kapatılmıştı.
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