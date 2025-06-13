  1. Toplum
13 Haz 2025 23:37

İran'ın hava sahası yarın saat 14.00'e kadar kapalı olacak

İran'ın hava sahası yarın saat 14.00'e kadar kapalı olacak

İran'ın hava sahası yarın Cumartesi saat 15.00'e kadar geçici olarak kapalı olacak.

İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, "Ülkenin hava sahası yarın Cumartesi saat 15.00'e kadar geçici olarak kapalı olacak." dedi.

İsrail rejiminin İran'a düzenlediği saldırıların ardından hava sahası kapatılmıştı.

News ID 1927732

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