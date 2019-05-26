İran’dan bölge ülkelerine “saldırmazlık anlaşması” önerisi

Resmi ziyaret kapsamında Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Cevad Zarif, bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın bölge ülkeleriyle önemli bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Zarif, attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

“Irak’tayım. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve meclisteki iki koalisyonun liderleriyle çok önemli ve yapıcı görüşmelerim oldu. Ayrıca ‘bölgesel saldırmazlık anlaşması’nı önerdim: #Öncekomşular.”

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından, ABD ile İran arasındaki gerilim kademeli olarak artmıştı. Son olarak ABD, bölgeye uçak ve savaş gemileri yollamış, Washington yönetimi Orta Doğu'ya ek asker gönderme kararı almıştı.

İran'ın komşu ülkeler olarak açıkladığı saldırmazlık paktı teklifinin hangi ülkelere yapıldığı henüz bilinmiyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran-Bağdat ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek amacıyla iki günlük bir ziyaret kapsamında dün akşam saatlerinde Irak’a gitmişti.