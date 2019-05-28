İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hasebı üzerinden bir yazı paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ziyaretinde"İran'da rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum." şeklineki iddialarına tepki gösterdi.

Zarif’in paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, geçenlerde nükleer silahların yasaklanmasına dair yayınladığı fetvada İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını bildirdi. 'B takımı' ekonomik terörizmle İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açıyor. Donald Trump’ın niyetinin ne olduğunu sözleri değil, eylemleri gösterecek."

Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "B takımı" olarak adlandırıyor.