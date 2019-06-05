Tahran'da Ramazan Bayramı namazını İslam Devrimi Lideri kıldırdı

Tahran’da Ramazan Bayramı Namazı’na milyonlarca katılımcının yanında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, üst düzey sivil ve askeri erkan katıldı.

İRNA’nın haberine göre, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, ilk hutbede tüm İran milleti ve İslam ümmetinin Ramazan bayramını kutlayarak, Ramazan ayının bereket ve rahmet ayı ve imanların kalplere dönme ayı olduğunu belirtti.

Kudüs Günü yürüyüşlerine katılanlara teşekkür eden İslam Devrimi Lideri, bu yüksek katılımın düşmanların iradesini etkilediğini ve hesaplarına halel getirdiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei ikinci hutbede Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu belirterek, Bahreyn toplantısındaki hedefin Amerika’nın Yüzyılın Anlaşması adı verdiği hain planının gerçekleşmesi olduğunu fakat Allah’ın inayeti ile bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Yüzyılın Anlaşması’nın İslam dünyasına ihanet olduğunu belirten Ayetullah Hamanei bu plana karşı çıkan ülkeler ve Filistinli gruplara teşekkür etti.