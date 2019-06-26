ABD'nin müzakere teklifinin asıl amacı İran'ı güçsüz bırakmaktır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi ve yetkilileri ile bir araya geldi.

Yargı Erkinin önemine değinen Devrim Lideri, "Şimdiki yargı kurumu İran İslam Cumhuriyeti'nde yeni bir yapıydı ve devrimden öncekine göre önemli özelliğe sahiptir.Fidan gibi olan yargı kurumu günden güne yeşermeli ve gün geçtikçe ilerleme kaydetmeli." dedi.

Devrim Lideri, Yargı Erkinde yürütülen yeni “Değişim Planı” konusunda, "Bu plan belirlenen zamanlama çerçevesinde ihmal edilmeksizin yürütülmeli. Bir süre sonra, yargıda değişimlerin yaşandığı belli olmalı." ifadesini kullandı.

Tarih boyunca savaş yaratma, kan dökme, ihtilaf oluşturma ve milletleri yağmalama konusunda aktif röl alan ve aynı zamanda dünyanın en kötü devleti olan ABD’nin İran’ın büyük, cesur ve şerefli halkını (terörle) suçlayıp hakarette bulunduğunu kaydeden Devrim Lideri, İran milletinin bu suçlamalar ve hakaretlere rağmen geri adım atmadan (inancından) vazgeçmeyeceğini söyledi.

"İran milleti acımasızca uygulanan yaptırım konusunda da mağdur oldu ancak zayıf değil, çok güçlüdür." diyen İslam Devrimi Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Güçlü olan İran halkı Yüce Allah'ın yardımıyla dağ gibi duracak ve kuvvetli bir şekilde yoluna devam ederek tüm amaçlarına ulaşacaktır."

ABD'nin müzakere teklifini "yeni bir hile" olarak yorumlayan Devrim Lideri, "Düşman, belirlediği hedefe ulaşmadığı durumda İran halkının saf olduğunu zannederek müzakere teklifini sunup İran ulusunun ilerlemesi gerektiğini söylüyor; fakat bu halk siz olmasanız bile kesinlikle ilerleme kaydedecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere teklifinin temel amacı İran halkını silahsızlandırarak ülkeyi güçlü kılan unsurları kaldırmaktır. Müzakerelerde karşı tarafın sözleri kabul edilirse halk yanar. Eğer kabul edilmzese şimdiki baskılar, kara propagandalar ve politik oyunlar devam eder." açıklamasını yaptı.

ABD'nin insan hakları konusunu çıkarları için kullandığına dikkati çeken Devrim Lideri, ABD'li yetkililere seslenerek, "Sizler gökyüzünde yaklaşık 300 masum yolcuyu katledip (1988'daki ABD'nin İran yolcu uçağına yaptığı saldırı) Suudilerin Yemen’deki cinayetlerinin devam etmesine yardım ederken insan haklarından bahsediyorsunuz." diye konuştu.

ABD'den İran yolcu uçağına füzeli saldırı

3 Temmuz 1988'de Amerikan savaş gemisi USS Vincennes, İran yolcu uçağını füzeyle hedef almıştı. Saldırı sonucu uçakta bulunan 290 yolucu ve mürettebat Fars Körfezi sularında gömülerek şehid olmuştu.