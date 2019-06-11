Yaptırımlar uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi engelliyor

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri İskender Mumini, bugün Tahran’da basın toplantısı düzenledi.

Mumini, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapılacağını duyurdu.

Ülkenin 8 bin kilometreden fazla sınıra sahip olduğunu belirten Mumini, “İran İslam Cumhuriyeti, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmeye niyetli, ancak uygulanan acımasızca yaptırımlar izin vermiyor.” dedi.

“BM'nin 2017 yılı raporuna göre, dünya çapında ele geçirilen afyonun yüzde 75’ı, morfinin yüzde 61’i ve eroin’in yüzde 17’si İran’a aittr.” ifadesini kullanan Mumini, 2017'de İran’ın 21 ton eroin madde, aynı dönemde Avrupa’nın ise 4 ton eroin ele geçirdiğini aktardı.

İran'ın hem kendi hem de dünya için uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ettiğini dile getiren İskender Mumini, genel olarak ülkede yılda 800 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıklayarak, son 30 yılda uyuşturucu ile mücadele kapsamında İran genelinde 41 bin operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri, “Yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 143 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.” diye konuştu.

İranlı yetkili, son yılda ülke genelinde 3 bin 672 kişinin madde bağımlılığından dolayı yaşamını yitirdiğini de sözlerine ekledi.