İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu uyarısı

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri İskender Mumini, dün akşam devlet televizyonuna katıldığı bir programda uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda buludnu.

Mumini, Afganistan'tan Avrupa’ya yapılan uyuşturucu ticaretinde İran’ın transit ülke konumunda olduğunu belirterek, "Afganistan’da üretilen uyuşturucu maddenin yaklaşık yüzde 45 ila 50’si İran üzerinden Avrupa'ya geçiyor." dedi.

İskender Mumini, "Eğer İran özveriyle bunu engellemezse ve büyük bedeller ödemezse Avrupa’da büyük bir facia yaşanacak. Avrupalı gençlerin birçoğu uyuşturucu bağımlısı olacak. Bölyece Avrupa’yı büyük bir darbe vurmuş olacak." açıklamalarında bulundu.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmeye niyetli, ancak ABD tarafından uygulanan acımasızca yaptırımlar izin vermiyor." demişti.