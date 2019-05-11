İran: Afgan göçmenleri sınır dışı etme gündemde değil

Son günlerde Afgan göçmenlerle ilgili açıklamasının yanlış yorumlandığını belirten Dışişleri Bakanı Yardımcısı Irakçi, Afgan göçmenleri sınır dışı etmenin hükümetin gündeminde olmadığını duyurdu.

Irakçi, Batı ülkelerinin Afganistan'da sorun yarattığı için İran’daki Afgan göçmenlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

“Avrupalılar Afgan göçmenler, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi lazım” diyen Irakçi, bölgede oluşturdukları terör örgütleri ile mücadelenin sadece İran’ın görevi olmadığını dile getirdi.

Abbas Arakçi son günlerde yaptığı açıklamasında, "Eğer yaptırımlar etkili olur ve petrol satışımız sıfıra inerse İran, ekonomisi için özel bir siyaset uygulamak zorunda kalacaktır. Bu şekilde devam etmemiz mümkün olmayabilir. Ekonomik baskılar artarsa Afgan kardeşlerimizden İran'ı terk etmelerini isteyebiliriz. İnsani açıdan böyle bir şeyin olmasını istemeyiz ancak mecbur kalırsak bu adımları atarız. Bunun sonuçları da Afganistan'ı krize sokan ABD'nin sorumluluğundadır." demişti.