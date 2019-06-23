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23 Haziran 2019 - 08:57

İran voleybol takımı finale yükselmeyi garantiledi

İran voleybol takımı finale yükselmeyi garantiledi

İran Erkekler Milli Voleybol Takımı, 2019 Voleybol Uluslar Ligi karşılaşmaları finaline yükselmeyi başaran ilk takım oldu.

İran Erkekler Milli Voleybol Takımı, 2019 Voleybol Uluslar Ligi karşılaşmaları finaline yükselmeyi başaran ilk takım oldu.

Milli voleybolcularımız dün karşılaşmaların 4. haftasında ve daha 4 maçı kaldığı halde Avusturalya karşısında aldığı galibiyet ile finale yükselmeyi garantiledi. İran voleybol erkekler takımı dün İran'ın kuzey batısında yer alan Erdebil kentinde oynanan maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İran takımı şimdiye kadar karşılaşmalar çerçevesinde sadece Brezilya'ya yenilerek, Avusturalya, Portekiz, Rusya, Polonya, kanada, İtalya, Çin, Arjantin ve Japonya karşısında aldığı galibiyetlerle topladığı 10 puanla, karşılaşmaların sıralamasında 1. sırada yer alıyor.

İran bugün Fransa ile karşılaşacaktır.

Parstoday'in haberine göre, 2019 Voleybol Uluslar Ligi karşılaşmaları finali 10-14 temmuz tarihleri arasında 6 takımın katılımı ile Amerika'da oynanacaktır.

News Code 1879443
Muhammed BURHAN

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