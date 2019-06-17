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17 Haziran 2019 - 08:41

Cumhurbaşkanı Ruhani milli voleybolcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ruhani milli voleybolcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter hesabı üzerinden 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi müsabakalarında büyük başarıya imza atan milli voleybolcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi müsabakalarında büyük başarıya imza atan İran Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Hasan Ruhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İranlı milli voleybolcuların FIVB Voleybol Uluslar Ligi müsabakalarındaki parlak ve güçlü zaferleri tüm vatandaşların kalbinde onur ve sevinç dalgası yarattı. Hepimiz sizlere müteşekkiriz."

İran voleybol takımı, Rusya, Polonya, Kanada, İtalya, Almanya, Çin, Arjantin ve Japonya'yı yenerken yalnızca Brezilya karşısında yenilgi aldı. Böylece müsabakalarda ilk sıraya yerleşti.

News Code 1879296
Muhammed BURHAN

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