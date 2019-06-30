İran Milli Voleybol Takımı 5. hafta karşılaşmalarında ikinci sırada yer aldı

İran Erkek Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FİVB Milletler Voleybol Ligi’nin 5.hafta karşılaşmaları çerçevesinde Bulgaristan takımıyla karşılaştı.

Bulgaristan takımını 3-0 yenmeyi başaran İran Milli Takımı 12 galibiyet ve topladığı 36 puanla karşılaşmaların sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Milli voleybolcular 5. hafta karşılaşmalarının son maçında bugün yerel saatle 18:30’da ABD takımıyla karşılaşacak.

İran, Brezilya, Rusya, Fransa, Polonya, ABD ile birlikte bu ülkede düzenlenecek olan 2019 Voleybol Uluslar Ligi finaline yükselen takımlardır.

Fransa Erkek Milli Voleybol Takımı da dün akşam saatlerinde karşılaştığı İtalya takımını 3-1 yendi.