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24 Haziran 2019 - 10:43

Filistinli gruplardan Manama'daki çalıştaya karşı gösteri çağrısı

Filistinli gruplardan Manama'daki çalıştaya karşı gösteri çağrısı

Filistin direniş grupları tüm Filistinlilerin Manama Ekonomik Çalıştayı protesto etmek için ülke genelinde düzenlenecek gösterlere katılmalarını istedi.

Filistin direniş grupları, tüm Filistinlileri Manama Ekonomik Çalıştayı protesto etmek için ülke genelinde düzenlenecek olan gösterilere katılma çağrısında bulundular.

Filistin direniş grupları gösterilerin önümüzdeki Çarşamba günü düzenleneceğini bildirdi.

Filistinli gruplar ayrıca bütün Filistinlilerin Manama’daki çalıştaya yönelik tek bir tutumda hareket etmelerini istediler.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Manama Ekonomik Çalıştayı, 25-26 Haziran'da Bahreyn'de yapılacak.

News Code 1879471
Ruya FEREYDUNI

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