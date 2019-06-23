Bahreyn El-Vifak Derneği'nden Manama'daki çalıştaya tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Bahreyn El-Vifak Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin el-Dihi, Manama’da düzenlenecek olan ekonomik çalıştay ile ilgili açıklama yaparak, "Manama’daki utanç verici ekonomik çaşıştayın başarılı olmasını önleyeceğiz." dedi.

ABD'nin planı olan 'Yüzyılın Anlaşması'nı eleştiren El-Dihi, bölge ülkelerinin bu planına karşı çıkmaları gerektiğini vurguladı.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Bahreyn Ekonomik Konferansı, 25-26 Haziran'da Manama'da yapılacak.