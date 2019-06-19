Hamas: Bahreyn'deki çalıştay İsrail'in hedefleri doğrultusunda

Kudüs Press'in haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım, önümüzdeki günlerde Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomik çalıştayın Siyonist rejimin hedefleri doğrultusunda olduğunu açıkladı.
Hazım Kasım, “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İsrailli yetkililerin Bahreyn'deki ekonomik çalıştaya katılacağından gurur duyması, bu çalıştayın rejimin hedefleri doğrultusunda olduğunu gösteriyor.” dedi.
Filistinli yetkili ayrıca, Arap Birliği üyesi ülkelerinin Filistin meselesini hedef alan ekonomik çalıştaya katılmamalarını talep etti.
"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Bahreyn Ekonomik Konferansı, 25-26 Haziran'da Manama'da yapılacak.
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