  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Haziran 2019 - 11:07

Hamas'tan Arap Birliği'ne "Manama'daki çalıştaya ktılmayın" çağrısı

Hamas'tan Arap Birliği'ne "Manama'daki çalıştaya ktılmayın" çağrısı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım, Arap Birliği üyesi ülkelerin yakın günlerde Bahreyn’de düzenlenecek olan ekonomik çalıştaya katılmamalarını istedi.

Sputnik’in haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım “Arap Birliği üyesi ülkelerden önümüzdeki günlerde Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomik çalıştaya katılmamalarını talep ediyoruz” dedi.

Hazım Kasım, söz konusu çalıştaya katılmanın Arap Birliği’nin Filistin ile ilgili kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Filistinli yetkili “Bazı Arap ülkelerinin bu çalıştaya katılmaktan muhalefeti, onların Arapların temel sorunu olarak Filistin meselesinde ulusal kimliklerine bağlı kaldığını gösteriyor” dedi.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Bahreyn Ekonomik Konferansı, 25-26 Haziran'da Manama'da yapılacak.

News Code 1879226
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler