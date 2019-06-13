Hamas'tan Arap Birliği'ne "Manama'daki çalıştaya ktılmayın" çağrısı

Sputnik’in haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım “Arap Birliği üyesi ülkelerden önümüzdeki günlerde Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomik çalıştaya katılmamalarını talep ediyoruz” dedi.

Hazım Kasım, söz konusu çalıştaya katılmanın Arap Birliği’nin Filistin ile ilgili kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Filistinli yetkili “Bazı Arap ülkelerinin bu çalıştaya katılmaktan muhalefeti, onların Arapların temel sorunu olarak Filistin meselesinde ulusal kimliklerine bağlı kaldığını gösteriyor” dedi.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Bahreyn Ekonomik Konferansı, 25-26 Haziran'da Manama'da yapılacak.