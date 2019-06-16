Fetih Hareketi'nden Filistin'de genel grev çağrısı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Filistin el-Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Cemal Muhsin, Filistinlilerin önümüzdeki 25 Haziran’da Bahreyin’in başkenti Manama’da düzenlenmesi planlanan ekonomik çalıştayı perotesto etmek için ülke genelinde grev başlatacaklarını açıkladı.
Cemal Muhsin, "Bu grev, Filistin hakının işgalcilere, dünyaya ve Manama’daki ekonomik çatıştaya katılanlara verdiği mesajını bildirecektir." dedi.
Filistinli yetkili, "Arapların işgale son verme çabalarının artması zamanı gelmiştir." ifadesini kullandıç
"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Bahreyn Ekonomik Konferansı, önümüzdeki 25-26 Haziran'da Manama'da yapılacak.
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