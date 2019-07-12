İran IKBY sınırındaki teröristlerin mevzilerini vurdu

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, IKBY sınırındaki bölücü terör örgütlerinin mevzileri İran güçleri tarafından vurulduğu bildirildi.

10 Temmuz Çarşamba gününden itibaren IKBY'deki bölücü terör örgütlerinin karargahı ile eğitim kampları ve teröristlerin konuşlandığı noktalara kapsamlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Füze, İHA ve topçu birlikleri tarafından yapılan operasyonda teröristlerin mevzileri imha edilerek çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi veya yaralandı. Ek bilgiler yakında İran halkına sunulacaktır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"İran halkı özellikle sınır eyaletlerinde yaşayan vatandaşların güvenliği ve huzuru ülkenin silahlı kuvvetleri ile Devrim Muhafızlarının kırmızı çizgisidir ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Devrim Muhafızları teröristleri yaptıkları cinayetler ve çirkin eylemleri için saklandıkları inlerinde cezalandıracaktır.

IKBY’den cinayet işlemek ve ülkemizin güvenliğini tehlikeye atmak için topraklarında teröristlerin barınması ve eğtim alması konusunda İran’ın uyarılarını ciddiye alması beklenmektedir."

Devrim Muhafızları Ordusu, son günlerde İran'ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud ilçesinde terörist bir gruba yönelik operasyon düzenlenlemişti.