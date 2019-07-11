Devrim Muhafızları İngiliz petrol tankerine el koyma iddiasını yalanladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu 5. Bölge Deniz Kuvvetleri bir bilidiri yayınlayarak, bazı Amerikan kaynaklarının Devrim Muhafızlarına ait 5 hızlı botun Fars Körfezi'nde bir İngiliz tankerine el koyma çabasında olduğunu ve İngiliz donanmasına ait HMS Monte Rose isimli geminin müdahalesi sonucu bundan vazgeçtiği yönündeki iddialarını yalanladı.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yayınlanan açıklamada, DMO'nun dikkatli bir şekilde Fars Körfezi’ndeki devriyelerine devam ettikleri ve son 24 saat zarfında da herhangi bir yabancı gemi ile karşı karşıya gelmedikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca “5. Bölge Devrim Muhafızları yabancı bir geminin durdurulması konusunda emir aldıkları takdirde, görev yaptıkları kendi bölgelerinde kesin ve hızlı bir şekilde bu emirleri yerine getirme gücüne sahiptir” ifadesine yer verildi.