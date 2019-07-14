İngiltere İran tankeri ile yükünü salıvermeli

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden İran petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından el konulmasına tepki gösterdi.

Baidinejad, yanlışlıkla yasa dışı bir şekilde İran petrol tankerine el koyan İngiltere’nin yeniden böyle bir hata yapmaması gerektiğini belirterek, “İran tankeri yasaları ve normları ihlal etmemiştir, ancak İngiltere yaptığı korsanlıkla bölye bir eylemde bulundu.” dedi.

Baidinejad paylaşımında, "Tanker ile taşıdığı petrol sevkiyatı serbest bırakılmazsa, İngiltere’nin eylemi yanıtsız kalmayacaktır." uyarısında bulundu.