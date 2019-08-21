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21 Ağustos 2019 - 13:56

Yunanistan'dan flaş 'İran tankeri' açıklaması

Yunanistan'dan flaş 'İran tankeri' açıklaması

ABD tehdidinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın 'Grace 1' olan adı 'Adrian Darya-1' olarak değiştirilen İran’a ait petrol tankeri için yardımcı olmayacağını açıkladı.

Sputnik’e göre, ABD tehdidinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın 'Grace 1' olan adı 'Adrian Darya-1' olarak değiştirilen İran’a ait petrol tankeri için yardımcı olmayacağını açıkladı.

Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Ioannis Plakiotakis, "İran tankeri 'Adrian Darya 1' limanlarımıza demir atma konusunda herhangi bir talepte bulunmadı" demişti.

Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle Cebelitarık Yönetimi'nce geçen Temmuz ayında alıkoyulan İran'a ait tanker son günlerde serbest bırakılmıştı.

Deniz trafiğini izleyen internet sitelerine göre; gemi Akdeniz’de doğuya doğru ilerliyor. Geminin varış noktası ise Yunanistan’ın Kalamata Limanı olarak belirlendi.

Hindistan, Rusya, Litvanya ve Filipinler vatandaşı 29 mürettebatı bulunan gemi, 4 Temmuz’da İngiliz Deniz Piyadeleri’nin yardımıyla alıkoyulmuştu.

Britanya toprağı olan Cebelitarık, geminin Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlâl ederek Suriye’ye petrol taşıdığını iddia etmişti.

News Code 1880669
Muhammed BURHAN

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