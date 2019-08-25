İran Ordusu: Akdeniz'deki petrol tankerini korumaya hazırız

Son günlerde Cebelitarık'tan ayrılan İran tankeri “Adrian Derya 1” hakkında açıkalma yapan İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, “Deniz Kuvvetleri ülke yetkililerinin onayıyla gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır.” dedi.

Tuğamiral Seyyari, “Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de 5 bin ila 6 bin kadar gemiye eşlik ederek güvenliğini sağladık. Gerektiğinde diğer gemileri de koruyabiliriz.” açıklamasını yaptı.

Cebelitarık’ın el koyduğu İranlı petrol tankeri, serbest bırakıldıktan sonra yardım almak için Yunanistan’a yönelmişti. Ancak Yunanistan hükümeti yeni ismi “Adrian Darya” olan İran bandıralı gemiye yardım etmeyeceklerini duyurmuştu.

Kamuya açık yayınlanan gemi radarlarına göre, İran bandıralı gemi rotasını Türkiye’ye doğru çevirdi. MarineTraffic isimli gemi takip sistemi, geminin 31 Ağustos'ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaştı.