Alıkonulan İngiliz petrol tankeri İran'dan ayrıldı

İngiltere'ye ait "Stena Impero" adlı petrol tankeri bugün sabah saatlerinde İran'ın güneyindeki Bandar Abbas limanından ayrılarak uluslararası sulara açıldı.

Geçtiğimiz pazar günü İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İngiliz tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını, ancak incelemelerin sürdüğünü ve yargı kararının da yakında ilan edileceğini ifade etmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero’yu alıkoyduğunu açıklamıştı.