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2 Ağustos 2019 - 11:58

Japonya'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon önerisine ret

Japonya'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon önerisine ret

Japon gazetesi "Mainichi", Almanya’dan sonra Japonya’nın da ABD’nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için oluşturulmasını önerdiği askeri misyona ‘hayır’ dediğini yazdı.

Japon gazetesi "Mainichi", Almanya’dan sonra Japonya’nın da ABD’nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için oluşturulmasını önerdiği askeri misyona ‘hayır’ dediğini yazdı.

Japon gazetesi "Mainichi"nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Japonya'nın savaş gemilerini Hürmüz Boğazı'nda kargo gemilerini korumak için göndermeyeceğini yazdı.

Öte yandan İspanyol gazetesi "El Confidencial" ise   İspanya'nın ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak askeri misyon önerisini reddettiğini yazmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da basına yaptığı açıklamada, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." ifadesini kullanmıştı.

News Code 1880295
Muhammed BURHAN

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