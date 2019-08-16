İran tankerinin alıkonulması yüzde yüz yasa dışıydı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden Cebelitarık hükümetinin serbest bıraktığı "Grace 1" adlı tankere ilişkin açıklama yaptı.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İngiltere’nin İran tankerini alıkoyma eylemini protesto eden İran’ın Londra Büyükelçiliği’nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği notada, tankerin varış yeri net olarak belirlenmiş ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının İran için geçerli olmadığı açıklanmıştır (Çoğu Avrupalı ülke de aynı kanaatte). Hiçbir şey tankerin alıkonulmasının yüzde yüz yasadışı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.”

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği iddiasyıla İran tankerini alıkoymuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, ABD'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu İran tankerinin dün serbest bırakılmasına karar vermişti.