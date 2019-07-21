İran'ın Londra Büyükelçisi: Tüm senaryolara hazırız

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol tankerine ilişkin açıklamada bulundu.

Baidinejad'ın paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

“Londra hükümeti, İran ve İngiltere arasındaki mevcut gerilimi arttırıp başka konulara yöneltmeye çalışan yerel siyasi çevrelere engel olmalı. Bunlar hassas bir durumda olan bölge için tehlike oluşturabilir."

Baidinejad ayrıca, İran'ın çok güçlü olduğunu aynı zamanda farklı senaryolara hazır olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma akşamı Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtilmişti.