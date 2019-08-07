Zarif: Yaptırmlara rağmen yiyecek ile ilaç temin edebiliriz

Düyna İnsan Hakları Günü’nü anma töreninde konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “İran olarak güvenliğimizi asla satın almıyoruz veya satmıyoruz. Zira güvenliğimizi halktan alıyoruz. ABD’liler bize yaptırım uygulamakta; elbette yaptırım İngilizce’de kanun aracı anlamına geliyor ve onların yaptıkları terörizm olarak halkı hedef almaktır.” dedi.

Bakan Zarif sözlerine şöyle devam etti:

"Irak-İran savaşında kendimizi savunmak için hiçbir şeye sahip değildik. Fatak direndik ve savaş sona erdi. Bugün yerli imkanlarla ürettiğimiz silahlara sahibiz. ABD neden silah ürettiğimiz için şikayet ediyor. Acaba güvenliğimizi size bırakmamızı mı bekliyorsunuz?”

ABD’nin İran’a baskı yaparak, petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçladığını dile getiren Zarif ABD’li yetkililere seslenerek, “Bugün halkımıza yiyecek ile ilaç sağlayacağımızı ilan ediyoruz ve siz yarın bize neden yiyecek sağladığımızı soracaksınız. Buradan sorunun sebebi siz olduğunuzu ilan ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, “Siz Uluslararası Adalet Divanı’nın ermine rağmen bazı kişileri sivil uçak parçaları almak suçuyla hapse atıyorsunuz. Birkaç gün önce, bir Avrupa ülkesi bir İranlıyı, sırf ülkesi için sivil uçak parçaları almak suçuyla tutuklayarak ABD’ye iade etmeye çalışmış.” açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Zarif, "Halkımızın yiyeceğini temin edebiliriz. Zira size güvensek ilerlmeyeceğimizi iyi biliyoruz. Biz kendi diyalog yöntemimize dayanarak yapıcı bir etkileşim istiyoruz. Zira eğer diyalog yöntemimizi kaybedersek kimliğimizi kaybetmiş oluruz. Bu yöntemle bölge ve dünyada barış işbirliği ile diyaloğa hazırız.” diye konuştu.