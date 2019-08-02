Zarif'e yaptırımlar açıklayıcı dilini susturamaz

İran'ın BM'deki Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekleme kararına tepki gösterdi.

İran resmi haber ajansına (IRNA) konuşan Taht Revançi, Dışişleri Bakanı Zarif’e uygulanan yaptırımı "Amerikalıların İran'la müzakere konusunda samimi olmadığının açık bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Taht Revançi, yeni yaptırımın Zarif’in faaliyetleri üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, “İki hafta önce New York ziyaretinde Zarif’e getirilen kısıtlamalar kendisinin faaliyetlerini etkilemediği gibi son yaptırımlar da Zarif’in faaliyetlerini etkileyemez ve açıklayıcı dilini susturamaz.” dedi.

Son iki günde de çeşitli uluslararası medya kuruluşların ya İran'da ya da üçüncü bir ülkede veyahut telekomünikasyon aracıyla Zarif ile röportaj için talepte bulunduğunu ifade eden Taht Revançi, “Bu röportaj talepleri ABD hükümetinin yine de yanlış yolla gittiğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Bakan Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var." demişti.