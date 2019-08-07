  1. Dünya
  2. Asya
7 Ağustos 2019 - 20:22

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine operasyon

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine operasyon

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi.

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı.

Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koydu.

Güvenlik güçleri, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş etti. Olayda yaralananlar var.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA 

News Code 1880426

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler