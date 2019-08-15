Ayetullah Araki ile Şeyh Zekzaki telefonda görüştü

Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki telefon görüşmesinde Şeyh Zekzaki’den tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Parstoday’ın haberine göre, Şeyh Zekzaki’nin sağlık durumu ve tedavi sürecinden kaygı duyduklarını belirten Ayetullah Araki, İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu olarak kendisinin tedavi sürecine yardımcı olmak için tüm çabasını harcayacaklarını vurguladı.

Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu’ndan telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, Şeyh Zekzaki’nin morali çok iyi olduğu belirtildi.

Nijerya İslami Hareketi Lideri Şeyh Zekzaki de telefon görüşmesinde kendisinin tedavisi için sarf edilen tüm çabalardan ötürü teşekkür etti. Şeyh Zekzaki, ancak bu çabalara rağmen Hindistan’da tedavi sürecinin henüz başlamadığını ifade etti.

Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zekzaki, hastalığının ağırlaşması ile sonuçlanan dört yıllık ev hapsinden sonra Nijerya’da bir mahkemenin kararı ile tedavi görmek üzere Pazartesi günü Hindistan’a getirildi.