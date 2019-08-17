Suudi ittifakına karşı en büyük operasyonu gerçekleştirdik

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün ordu ve halk birliklerinin Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisine 10 İHA ile düzenlediği saldırının hakkında konuştu.

Yemen milletinin fedakarlıkları sayesinde zafer gününün yakın olduğunu belirten el-Husi, “Bugün Suudi Arabistan’a düzenlediğimiz İHA’lı saldırı Suudi ittifakının Yemen’e karşı açtığı savaş süresince en büyük operasyonumuzdu” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırının yakınında bulunan e-Şeiba rafinerisinin hedef alınmasının BAE için açık bir mesaj olduğunu bildiren Abdulmelik el-Husi, “Savaşın devamı bize boyun eğdirmeyecek. Her gün daha çok birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olarak savunma gücümüzü arttıracağız” açıklamasında bulundu.

Yemen’e askeri saldırı düzenleyen güçlerin büyük bir kriz yaşadıklarını ve birbirleriyle ihtilafa düştüklerine dikkati çeken el-Husi, “Abd Rabbuh Mansur Hadi, Suudilerin ve onlar da ABD’nin kuklasıdır” dedi.

Yemenli bir heyetin Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete değinen el-Husi, “Bu ziyaretin amacı iki ülkenin ilişkilerini daha çok geliştirmektir. İran’ın Yemen halkıyla dayanışma içerisinde olması ve işgalci güçlerin saldırılarını kınaması övgüye layıktır. Bütün İslam ve Arap ülkelerine Sana ile ilişkilerini yeniden başlatmalarını tavsiye ederiz. Bizim İran’la ilişkilerimiz eskisinden de daha iyi olacak. Çünkü bu ilişkilerin temeli ortak meselelerdir. İran’la ABD ve İsrail konusunda ortak görüşteyiz” diye konuştu.