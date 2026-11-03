Arap medyasına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Slovenya Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar’ın Kahire’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sisi, Tahran ile Washington arasındaki mevcut krizde yer alan tüm taraflara, uzlaşı ve diyalog için gerekli imkânın sağlanması ve bu ihtilafın siyasi yollarla çözüme kavuşturulması amacıyla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sisi ayrıca, “ABD ve İran'ı diyaloğu ve anlayışı güçlendirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz” dedi.

"Askeri çatışmaların tırmanması bölge ve dünya için felaket olur"

Sisi, askeri çatışmaların tırmanmasının bölge ve dünya için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını belirterek, özellikle dünyanın hâlihazırda birçok kriz ve zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Mısır lideri Sisi, krizin dizginlenmesi amacıyla diplomatik çabalara yeterli fırsat tanınmasının gerekli olduğunu vurguladı.