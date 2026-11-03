ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

Ülkedeki ara seçimler için ilk olarak Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia eyaletlerinde yerel saatle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

ABD'nin diğer eyaletlerinde de saat farkı nedeniyle oy kullanma işlemleri farklı saatlerde başlayacak.

Ara seçim nedir, Amerikalılar neyi oylayacak?

ABD’de başkanlık seçimleri dört yılda bir, Kongre seçimleri ise iki yılda bir yapılıyor. Başkanın dört yıllık görev süresinin ortasına denk gelen Kongre seçimlerine ara seçim adı veriliyor.

ABD Kongresi, Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor. Federal yasaların kabul edilebilmesi için her iki kanadın da onayı gerekiyor. Kongre ayrıca hükümetin faaliyetlerini denetleme, bütçe kararlarını alma ve başkanın yetkilerini dengeleme konusunda önemli bir role sahip.

Bu yılki seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı yeniden belirlenecek. Üyeler iki yıllık görev süresi için seçiliyor.

100 üyeli Senato’da ise 35 sandalye için yarış var. Bunların 33’ü olağan seçimlerden, ikisi Florida ve Ohio’da boşalan sandalyeler için yapılan özel seçimlerden oluşuyor. Senatörler altı yıllığına seçildiğinden her ara seçimde Senato’nun yaklaşık üçte biri yenileniyor.

Seçmenler aynı gün 36 eyalet ve üç ABD toprağında valileri belirleyecek. Binlerce eyalet meclisi üyeliğinin yanı sıra yerel yönetimler, yargı makamları ve kürtaj hakkından seçim kurallarına kadar çeşitli konularda da oylamalar yapılacak.