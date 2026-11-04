İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde yasaklı güzergâhtan geçmeye çalışan dört petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak imha olduğunu, iki geminin daha durdurulduğunu ve 56'ncı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan 20 No'lu bildiride, söz konusu gelişmelerin 4 Kasım Çarşamba günü gece saatlerinde yaşandığı belirtildi.

Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı geçiş güzergâhını kullanmaya çalışan dört petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak imha olduğu ve yanmaya devam ettiği kaydedildi. Kuralları ihlal ettiği belirtilen iki geminin de durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma birliklerinin, saat 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğü ve bunun düşürülen 56'ncı MQ-9 olduğu bildirildi.

Bildirinin devamında, Devrim Muhafızları mensuplarının ABD ve İsrail'e karşı son darbeyi indirmeye hazır olduğu belirtilirken, 13 Aban'da (4 Kasım) 1979 yılında İslam Devrimi karşısında emperyalizmin uğradığı yenilgiye benzer büyük bir yenilginin daha yaşanacağı ileri sürüldü.