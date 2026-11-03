Bildiride, “İran milletinin küresel kibire karşı direnişinin kalıcı bir sembolü olan 13 Aban günü, sadık ve devrimci halkımızın, kibirli cephenin egemenliğine asla teslim olmayacağını kanıtlamıştır” denildi.

ABD’nin düşmanca eylemlerine işaret edilen bildiride, Casusluk yuvası (ABD’nin eski Tahran Büyükelçiliği) belgeleri, ABD’nin bakış açısına göre diplomasinin; İran’a nüfuz etme, ülkeyi aldatma, egemenlik kurma ve ülkenin bağımsızlığını elinden alma amacıyla bir kılıf teşkil ettiğini ortaya koymuştur. Washington yönetimin bugünkü eylemleri de aynı husumet modelinin sürdüğünün, bunlara Kutsal İslam Cumhuriyeti sistemini devirme ve İran’ın toprak bütünlüğünü parçalama hedefinin eklendiğinin bir kanıtıdır” ifadeleri kullanıldı.

Vatan savunucularının inanç ve kapsamlı savaş hazırlığıyla, tarihe geçecek mucizeler yaratmaya ve düşmanın kaderini kesin olarak belirlemeye yönelik çelik gibi bir iradeye sahip olduğunu vurgulayan Devrim Muhafızları’nın bildirisinde, “İran Silahlı Kuvvetleri, Başkomutanı Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in üst düzey komutanlarla gerçekleştirdiği son görüşmede verdiği tüm talimatları ‘azami caydırıcılık’ doğrultusunda hayata geçirilmesinde bir an dahi tereddüt etmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü nedir?

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Bu günde "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



