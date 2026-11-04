CBS News'in Trump'a dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisiyle iş birliği yapma eğiliminde olduğunu belirterek, aksi takdirde her şeyi veto edeceğini söyledi.

İran'a karşı yürütülen savaşa ilişkin önceki açıklamalarını yineleyen Trump, “İran savaşı, ben karar verip sona erdiğini söyleyene kadar sona ermeyecek” dedi.

Fox News'e de tepki gösteren Trump, seçim yenilgilerinden bu kanalın sorumlu olduğunu savunarak Demokrat muhalif isimleri programlarına çıkarmasını eleştirdi.

Trump, İran dosyasının Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde etkili olan faktörlerden biri olduğunu kabul ederken, “Amerikalılar bu konudaki performansımızın öneminin farkında” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CNN'in internet sitesinde yer alan habere göre, seçmenlerin salı akşamı Trump'a ağır bir seçim darbesi indirmesinin ardından ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi yorumcu olmayı planladığını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasi yorumcu olmayı ve bu adayların neden kazandığına ya da kaybettiğine ilişkin hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmelerde bulunmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.