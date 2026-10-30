İran neden yeni bölgesel düzenin mimarı olacak?

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile gerçekleştirdiği görüşmede Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve komşu ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapması, İran'ın dış politikasındaki iki önceliğin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu vurgu, geçmiş onlarca yıldır ABD'nin askeri varlığına dayanan ancak son gelişmelerle birlikte geçerliliği ve etkinliği ciddi şekilde sorgulanan Fars Körfezi güvenlik düzeninin temellerinin gözden geçirilmesi gerektiğinin bir işareti olarak okunmalıdır. Bugün temel mesele, yalnızca ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarının sonuçlarıyla nasıl başa çıkılacağı değil; bu çatışmanın sonuçlarının, bölgenin yeni gerçekliklerine uygun ve kalıcı güvenlik düzenlemelerine nasıl dönüştürüleceğidir.

ABD’nin güvenlik inşasındaki tekelinin sonu

Fars Körfezi'nin güvenlik mimarisi geçmiş onlarca yıldır, ABD'nin askeri varlığı, çok sayıda üssün konuşlandırılması ve Washington'ın bölgesel ortaklarına verdiği desteğin büyük tehditlerin ortaya çıkmasını önleyeceği varsayımı üzerine kurulmuştu. Bu modele göre bölge ülkeleri, üstün askeri kapasiteye sahip olduğunu ve müttefiklerini koruyabileceğini iddia eden dış bir güce güveniyorlardı. Ancak İran'a yönelik son askeri müdahale ve Tahran'ın buna verdiği yanıt, bu modelin sınırlarını açıkça gözler önüne serdi.

Bölgedeki ABD üslerinin savunmasızlığı, yalnızca operasyonel bir mesele veya telafi edilebilir bir hasar değildir; bu gerçek, doğrudan Washington'ın caydırıcılık itibarıyla ilişkilidir. Bir askeri gücün üsleri karşı tarafın darbelerine maruz kaldığında, güvenlik artık yalnızca asker sayısı, silah hacmi veya askeri konuşlanmanın yaygınlığı ile ölçülemez. Karşı tarafa maliyet yükleme ve onun hedeflerine ulaşmasını engelleme kapasitesi de güç denkleminin belirleyici bir parçasıdır.

İran, saldırıya karşı direnişi ve verdiği yanıtla, ABD'nin askeri üstünlüğünün bölgenin güvenlik kaderini belirleme konusunda sınırsız bir yetkiye sahip olduğu anlamına gelmediğini kanıtladı. Bu gelişme, komşu ülkelerin hesaplamalarını gözden geçirmeleri için önemli bir zemin oluşturmaktadır. Elbette bu ülkelerin tamamının geçmişteki güvenlik düzenlerinden aynı ölçüde uzaklaştığı söylenemez; ancak dış bir güce tek taraflı bağımlılığın, maliyetleri ve riskleri tartılmaksızın artık sürdürülemeyeceği açıktır.

Geleceğin düzeni, güvenliğin bölgesel dışı güçlerin tekelinden çıkması ve bölge ülkelerinin kuralların belirlenmesinde gerçek bir rol oynaması durumunda şekillenecektir.

Hürmüz Boğazı: Gücün coğrafyası ve İran’ın stratejik derinliği

İran’ın güç unsurları arasında Hürmüz Boğazı, ekonomik ve ticari öneminin ötesinde bir konuma sahiptir. Bu su yolu, bölgesel güvenliğin küresel ekonomiye bağlandığı noktada yer almaktadır. İran’ın coğrafi konumu ise büyük güçlerin stratejik hesaplamalarını doğrudan etkileme imkanı sunmaktadır. Bu konumun önemi, enerji güvenliğinin, ulaşım maliyetlerinin ve küresel piyasaların istikrarının bir ölçüde bu geçiş noktasındaki koşullara bağlı olduğu düşünüldüğünde daha net anlaşılmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi, İran’ın ulusal güvenliğini koruma stratejisinin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Son çatışma deneyimi, bir ülkenin savunma kapasitesinin yalnızca askeri teçhizat ve personelle sınırlı olmadığını, coğrafyanın da caydırıcılıkta belirleyici bir faktöre dönüşebileceğini göstermiştir. İran, bu avantaja sahip olması bakımından birçok bölgesel aktörden ayrılmakta olup, bu unsur onun güvenlik hesaplamalarından ayrı tutulamaz.

Hürmüz’ün stratejik önemi aslında üç unsurun birleşiminden kaynaklanmaktadır: İran’ın coğrafi konumu, küresel ekonominin kesintisiz enerji akışına bağımlılığı ve bu su yolundaki gelişmelerin yabancı güçlerin güvenlik hesaplamaları üzerindeki etkisi. Bu bağlam, İran’a baskı yapmayı amaçlayan hiçbir stratejinin bölgesel ve uluslararası sonuçlarını göz ardı edemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, bu avantajın etkin bir şekilde kullanılabilmesi; stratejik kapasite, yasal haklar ve su yolunun yönetilme biçimi arasında doğru bir ayrım yapılmasını gerektirmektedir. İran’ın hak ve çıkarlarının korunması, ulusal güvenliğin muhafaza edilmesi ve dış tehditlerle mücadele edilmesi, alınan kararların ekonomik ve diplomatik sonuçlarının iyi idrak edilmesiyle mümkündür. Jeopolitik güç, ancak caydırıcılığın hizmetine sunulduğunda, müzakere pozisyonunun güçlendirilmesinde ve ülkenin bölgesel konumunun pekiştirilmesinde kalıcı bir avantaja dönüşebilir. Dolayısıyla Hürmüz’ün yönetimi geçici bir mesele değil, İran’ın güvenlik ve bağımsızlık denkleminin uzun vadeli bir parçasıdır.

Komşular: Ulusal gücün tamamlayıcı boyutu

Savunma gücü ve jeopolitik konumun belirleyici önemine rağmen, hiçbir güvenlik düzeni yalnızca askeri caydırıcılık yoluyla kalıcı hale gelmez. İran stratejisinin tamamlayıcı bileşeni, komşularla sağlam ikili ilişkiler ağı kurmaktır; öyle ilişkiler ki kısa vadeli mülahazalar veya kırılgan anlaşmalar üzerine değil, karşılıklı çıkarlar ve uzun vadeli iş birlikleri üzerine inşa edilmelidir.

İran'ın çevresindeki ülkeler, siyasi yapıları ve dış politika önceliklerindeki farklılıklara rağmen, birçok alanda ortak meselelerle karşı karşıyadır. Deniz taşımacılığı hatlarının güvenliği, enerji piyasalarının istikrarı, bölgesel ticaret, ulaşım, su kaynaklarının yönetimi ve sınır ötesi tehditlerle mücadele; tüm bunlar ortak çıkarların tanımlanabileceği alanlardır. Bu alanlarda işbirliğinin genişletilmesi, yapıcı bir karşılıklı bağımlılık yaratarak çatışmacı politikaların maliyetini artırabilir.

Bu perspektiften bakıldığında, komşuluk diplomasisi yalnızca geçici gerilimleri azaltmaya yönelik bir araç olarak görülmemelidir; bu diplomasi, İran'ın ulusal güvenlik altyapısının bir parçası haline gelmelidir. İran ile komşu ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve güvenlik bağları ne kadar derinleşirse, anlaşmazlıkların krize dönüşme olasılığı o kadar azalacak ve ihtilafların diyalog yoluyla yönetilmesi için daha fazla zemin oluşacaktır.

Elbette bu hedefe ulaşmak dengeli bir yaklaşım gerektirmektedir. İran, bir yandan stratejik bağımsızlığını ve caydırıcılık kapasitesini korurken, diğer yandan komşularının meşru endişelerini de anlamalı; diyalog, şeffaflık ve somut anlaşmalar yoluyla karşılıklı güven ortamını genişletmelidir. İstikrarlı ilişkiler, ancak İran ile işbirliği komşular için somut kazanımlar sağladığında ve karşılıklı çıkarlar, sürekli rekabete dayalı hesaplamaların yerini aldığında inşa edilebilir.

Savunma başarısı ve bölgesel düzenin güçlenmesi

İran'ın karşı karşıya olduğu en önemli zorluk, savunma alanındaki başarılarını ve jeopolitik avantajlarını bölgesel güvenlik için sürdürülebilir bir çerçeveye dönüştürmektir. Sahadaki askeri başarı, tek başına yeni bir düzenin oluşmasını garanti etmez; bu kazanımlar ancak güçlü siyasi ilişkiler, ekonomik iş birlikleri, bölgesel mekanizmalar ve güvenilir güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde kalıcı hale gelebilir.

Böyle bir çerçevede, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile komşularla ilişkilerin güçlendirilmesi birbirinden ayrılmaz iki yoldur. İlki, İran'ın hayati çıkarlarını koruma kapasitesini ve bir saldırının maliyetini artırma yeteneğini güçlendirirken; ikincisi, bu gücün işbirliği ve kalıcı istikrara dönüştürülme imkanını sağlar. Caydırıcılık, diplomasi olmaksızın yıpratıcı bir rekabete yol açabilir; diplomasi ise güç desteği olmaksızın dış baskılara karşı savunmasız kalacaktır. Bu iki unsurun sentezi, gerçekçi bir bölgesel stratejinin temelini oluşturur.

Fars Körfezi'nde yeni bir düzen, ancak bölge ülkelerinin güvenliği, dış bir gücün sınırsız desteği veya üstünlüğü üzerine değil; karşılıklı çıkar tanıma, ulusal egemenliğe saygı ve ortak sorumluluk bilinci üzerine inşa edildiğinde şekillenecektir. İran; savunma kapasitesi, Hürmüz Boğazı'nın stratejik konumu ve komşularla yürüttüğü yapıcı ilişkilerin genişlemesi sayesinde, bu süreçte merkezi bir rol üstlenme potansiyeline sahiptir. Bu iki bileşene yapılan vurgu, nihayetinde temel bir ilkeyi ifade etmektedir: Bölgenin kalıcı güvenliği, bölge dışı güçlerin kararlarına ve rekabetlerine terk edilmemeli; aksine bizzat bölge ülkeleri tarafından ve onların aktif katılımıyla inşa edilmelidir.