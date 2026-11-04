İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD seçimlerinin sonuçlarına dolaylı göndermede bulunarak, Amerikan halkının savaşa karşı tutumuna işaret etti ve ABD yönetimini savaş yanlısı politikalara karşı uyardı.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikan halkı ister vicdanlarının sesini dinleyerek ister hayat pahalılığının baskısıyla savaşa ‘hayır’ dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin halkın iradesine ihanet ederek uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmeyi tercih etmesi halinde İran’ın vereceği yanıtın ABD yönetimi için bir kâbusa dönüşeceğini belirten Galibaf, Washington’a açık uyarıda bulundu.