Hindistan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafifletiyor

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünün ortadan kaldırılması ve eyaletin ikiye bölünmesine ilişkin kararından bir gün önce başlattığı telekomünikasyon hizmetleri de dahil çeşitli kısıtlamaları hafifletmeye başladı.

Srinagar'daki hükümet yöneticilerinden Shahid Choudhary, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığını ve devlet dairelerinin açık olduğunu duyurdu.

Choudhary, okul yöneticileri ve eğitim departmanı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, pazartesi günü bölge genelinde 190 okulun eğitime yeniden başlayacağını belirtti.

Öğrencilerin güvenliğinin en büyük endişe kaynakları olduğunun altını çizen Choudhary, iki haftalık kayıp süre için de ek ders planlandığını bildirdi.

Choudhary, halka gıda alışverişi konusunda panik yapmamalarını tavsiye ederek, ellerinde bolca stok bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Cammu Keşmir Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, eyalet genelindeki atmosferin "sakin" olduğu ve istenmeyen bir durumun olmadığı paylaşımında bulunuldu.

Toplu taşıma hizmetleri başladı

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, gazetecilere verdiği demeçte, toplu taşıma, cep telefonu ve internet hizmetlerinin eyaletin bazı bölgelerinde normale dönmeye başladığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde, 50 bin sabit hattın yeniden hizmete açıldığı kaydedilirken, güvenlik güçlerinin, cuma namazından sonra çıkan Hindistan karşıtı protesto gösterileri sebebiyle yüksek alarm seviyesinde beklediği vurgulandı.

2 ülke arasındaki çatışmada 1 Hint askeri öldü

Öte yandan Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan tarafından açılan ateş sonucu Kontrol Hattı'ndaki Nowshera bölgesinde 35 yaşındaki Hint askeri Naik Sandeep Thappa öldü.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamaların esnetilmesine rağmen devam ediyor.

Keşmir sorunu

Güney Asya bölgesinde yer alan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.

Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68,3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

BM Güvenlik Konseyinin 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması, 47 sayılı kararında ise Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

AA