Gazze "Lebbeyk Ya Aksa!" Cuması gösterilerine hazırlanıyor

Gazze bölgesi ahalisi bugün (23 Ağustos Cuma) "Lebbeyk Ya Aksa (Emret Ey Aksa)!" Cuması gösterileri için hazırlanıyor. Bugünkü gösterilerin Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 71. Cumasına tekabül edeceği belirtildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Konseyi bugün yaptığı açıklamada Gazze ahalisini "Lebbeyk Ya Aksa!" Cuması gösterilerine destek için Gazze'nin doğusunda yer alan dönüş çadırlarına toplanmaya çağırdı.

Konsey açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Kudüs şehrinin yoğun yahudileştirme faaliyetlerine ve taşkınlıklara maruz kaldığı, işgal yönetiminin Mescidi Aksa'ya birbirini izleyen saldırıları karşısında Konsey, kutsal Mescidi Aksa'nın yakılmasının 50. yıldönümü münasebetiyle dönüş yürüyüşlerinde kitleleri bunu öne çıkarmak için toplamayı kararlaştırmıştır."

Bunun aynı zamanda Mescidi Aksa'da murabıtlık yapanlara ve ona sahip çıkmak için mücadele eden Kudüs ahalisine destek mesajı taşıdığı ve Filistin halkının siyonistlerin düşmanca saldırıları karşısında Mescidi Aksa'yı yalnız bırakmayacağının ifadesi anlamına geldiği dile getirildi.

Konsey açıklamasında gösterilerinin çatışma amaçlı olmadığına dikkat çekerek göstericilerin yaralanmasından tamamen siyonist işgal güçlerinin sorumlu olacağını belirtti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi