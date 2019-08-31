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31 Ağustos 2019 - 09:27

İsrail askerleri Gazze sınırında 54 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 54 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen işgal karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA

News Code 1880875
Azar MAHDAVAN

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