Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne ara verilecek

Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti, gelecek hafta Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin bayram namazıyla sınırlı olacağını açıkladı.

Heyet, bayram namazlarının Gazze kentinin doğusundaki Melike ve Han Yunus’un doğusundaki El-Avde kamplarında kılınacağını bildirdi.

Gazze kentinde dün haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Heyet, 9 Ağustos Cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin düzenlenmeyeceğini belirtti.

Toplantı sonrası yayınlanan bildiride, Cuma gününün 8 Zilhicce’ye denk geldiğine ve Gazzeliler bayrama hazırlıkla meşgul olacaklarına dikkat çekildi.

Bildiride, bir sonraki Cuma gününün 16 Ağustos’a denk geldiği ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin o gün “Filistin Gençliği Cuması” adıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Gazze halkı 30 Mart 2018’den bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında Gazze Şeridi sınırında gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi